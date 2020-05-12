В Раду внесли постанову про необхідність доопрацювання програми діяльності уряду

У Верховній раді України зареєстрували проект постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті. Автор документу - глава комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

"Верховна рада України постановляє: Кабінету міністрів України доопрацювати Програму діяльності Кабінету міністрів України з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, раніше комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній раді повернути програму діяльності Кабінету міністрів на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час її обговорення.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань антикорупційної політики прийняв рішення по програмі діяльності Кабінету міністрів. Комітет визнав документ таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Крім того, комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики відправив на доопрацювання програму діяльності уряду. У комітеті документ назвали "рефератом".