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Финкомитет Рады отправил на доработку программу деятельности Кабмина

Новости » Политика     29.04.2020 - 12:02
Финкомитет Рады отправил на доработку программу деятельности Кабмина
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности Кабинета министров Украины под председательством Дениса Шмыгаля. Об этом написал первый заместитель председателя комитета, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

В комитете документ назвали "рефератом".

Финкомитет Рады отправил на доработку программу деятельности Кабмина

"Только что наш налоговый комитет принял решение направить на доработку реферат (она же программа) деятельности правительства! С таким документом лучше к нам даже не приходить", - написал замглавы комитета.

Напомним, ранее на сайте Верховной рады была обнародована Программа деятельности Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. В документе подчеркивалось, что, реагируя на текущие вызовы, "правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19".

Так, в случае утверждения Программы правительство получит годовой иммунитет, а Рада не сможет уволить премьера. В то же время правительство Алексея Гончарука имело иммунитет до октября 2020 года, но глава КМУ добровольно подал в отставку.

Как писало РБК-Украина, по данным последних соцопросов, большинство украинцев недовольны деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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