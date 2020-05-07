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Антикоррупционный комитет принял решение по программе деятельности Кабмина

Новости » Политика     07.05.2020 - 11:47
Антикоррупционный комитет принял решение по программе деятельности Кабмина
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет обратил внимание правительства на необходимость разработки антикоррупционной стратегии

Комитет по вопросам антикоррупционной политики принял решение по программе деятельности Кабинета министров. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, комитет признал документ соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства.

"Был признан соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства проект постановления "О программе деятельности Кабинета министров Украины"(№3330), однако комитет обратил внимание на необходимость разработки антикоррупционной стратегии и поддержал предложение главного комитета о направлении программы на доработку", - указано в сообщении.

Напомним, ранее комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной раде принять за основу программу деятельности Кабинета министров. В комитете подчеркнули, что правительственный проект является декларативным и его нельзя поддерживать.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности правительства. В комитете документ назвали "рефератом".

Так, на сайте Верховной рады была обнародована Программа деятельности КМУ. В документе указано, что реагируя на текущие вызовы, "правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19".

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