У Раду внесли постанови про відставку Федорова та Рябікіна

У Верховну Раду внесли проєкти постанови про відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти постанови №9123 та №9124 .

Комітет з питань цифрової трансформації прийняв рішення підтримати заяву та рекомендувати Раді прийняти відставку Федорова.

Зазначимо, що за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Федоров має отримати нові повноваження. Він займатиметься ще низкою напрямків, крім диджиталізації. Так, його майбутньою посадою буде віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації.

До того ж, 18 березня Раді зареєстрували заяви про відставку міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета та Рябікіна.

РБК-Україна повідомляло, що наступного тижня у Кабміні планується низка кадрових перестановок.

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