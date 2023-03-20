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В Раду внесли постановления об отставке Федорова и Рябикина

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Понедельник 20 марта 2023 11:55
В Раду внесли постановления об отставке Федорова и Рябикина Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Верховную Раду внесли проекты постановления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты постановления №9123 и №9124.

Комитет по цифровой трансформации принял решение поддержать заявление и рекомендовать Раде принять отставку Федорова.

Отметим, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Федоров должен получить новые полномочия. Он будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Так, его будущей должностью будет вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации.

К тому же, 18 марта Раде зарегистрировали заявления об отставке министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и Рябикина.

РБК-Украина сообщало, что на следующей неделе в Кабмине планируется ряд кадровых перестановок.

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