В Раду внесли постановления об отставке Федорова и Рябикина

В Верховную Раду внесли проекты постановления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты постановления №9123 и №9124 .

Комитет по цифровой трансформации принял решение поддержать заявление и рекомендовать Раде принять отставку Федорова.

Отметим, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Федоров должен получить новые полномочия. Он будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Так, его будущей должностью будет вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации.

К тому же, 18 марта Раде зарегистрировали заявления об отставке министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета и Рябикина.

РБК-Украина сообщало, что на следующей неделе в Кабмине планируется ряд кадровых перестановок.

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