В Раду внесли новый закон о прослушке нардепов

Фото: народные депутаты (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас законопроект отсутствует на сайте ВР

В Верховную раду Украины внесли депутатский законопроект, которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава комитета подчеркнул, что закон должен быть принят до 1 января 2020 года.

"О сроках принятия данного законопроекта, который сегодня зарегистрирован в Верховной раде. 1 января вступают в силу изменения в Конституцию. С этого момента с 1 января возникают все основания для признания неконституционными существующие нормы, и в УПК, и в законе "О статусе народного депутата". Поэтому срок для принятия данного законопроекта - фактически до 1 января 2020 года", - заявил Монастырский.

По его словам, законопроект будет рассматриваться в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Заместитель главы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко сообщила, что под законопроектом подписались полсотни депутатов фракции "Слуга народа".

"Следующим нашим шагом является внесение изменений в другие законы, которые также регулировали те или иные аспекты неприкосновенности депутатов с изменениями в Конституцию. Речь идет об изменениях в три закона Украины: это УПК, закон "О статусе народного депутата" и изменения в закон "О регламенте Верховной рады". Такой закон предусматривает изменения во все три закона", - заявила Янченко.

Фото: под законом подписались полсотни нардепов (facebook.com/halyna.yanchenko)

Стоит отметить, на прошлой неделе Монастырский анонсировал, что в Раду внесут новый законопроект о прослушке депутатов ВР.

"Регистрируем законопроект, который будет касаться реализации возможности обыска, проведения негласных следственных розыскных действий и задержания народных депутатов. Согласовывать соответствующие ходатайства должен генеральный прокурор, а решение принимать - судья апелляционного суда. Это абсолютно законная позиция, поскольку отменена депутатская неприкосновенность. Собственно, у Верховной рады не будет права давать согласие на задержание, обыск и открытие производств в отношении депутатов", - рассказал парламентарий о содержании законопроекта.

Напомним, парламент в пятницу, 4 октября, в повторном втором чтении поддержал законопроект №1009 авторства президента Владимира Зеленского, которым в первом чтении предлагалось разрешить прослушку народных депутатов. Но ко второму чтению разрешение на прослушку убрали из документа.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности подчеркивал, что нецелесообразно в законопроекте Зеленского поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности и внесения изменений в закон Украины о статусе народного депутата. Члены комитета рекомендовали разработать отдельный закон.

Так, 19 сентября Верховная рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009, который предусматривал разрешение на прослушку нардепов.