ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До Ради внесли новий закон про прослуховування нардепів

Новини » Політика    07.10.2019 - 15:01
До Ради внесли новий закон про прослуховування нардепів
Фото: народні депутати (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз законопроект відсутній на сайті ВР

До Верховної ради України внесли депутатський законопроект, яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів. Про це заявив голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава комітету підкреслив, що закон має бути прийнятий до 1 січня 2020 року.

"Про строки прийняття даного законопроекту, який сьогодні зареєстрований у Верховній раді. 1 січня набирають чинності зміни до Конституції. З цього моменту з 1 січня виникають усі підстави для визнання неконституційними існуючі норми, і в КПК, і в законі "Про статус народного депутата". Тому строк для прийняття даного законопроекту - є фактично до 1 січня 2020 року", - заявив Монастирський.

За його словами, законопроект розглядатиметься у комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Заступник голови комітету вР з питань антикорупційної політики Галина Янченко повідомила, що під законопроектом підписались півсотні депутатів фракції "Слуга народу".

"Наступним нашим кроком є внесення змін до інших законів, які також регулювали ті чи інші аспекти недоторканності депутатів із змінами до Конституції. Йдеться про зміни до трьох законів України: це КПК, закон "Про статус народного депутата" і зміни до закону "Про регламент Верховної ради". Такий закон передбачає зміни у всі три закони", - заявила Янченко.

До Ради внесли новий закон про прослуховування нардепівФото: під законом підписалися півсотні нардепів (facebook.com/halyna.yanchenko)

Варто відзначити, минулого тижня Монастирський анонсував, що в Раду внесуть новий законопроект про прослуховування депутатів ВР.

"Реєструємо законопроект, який стосуватиметься реалізації можливості обшуку, проведення негласних слідчих розшукових дій та затримання народних депутатів. Погоджувати відповідні клопотання повинен генеральний прокурор, а рішення приймати - суддя апеляційного суду. Це абсолютно законна позиція, оскільки скасовано депутатську недоторканність. Власне, у Верховної ради не буде права давати згоду на затримання, обшук і відкриття проваджень щодо депутатів", - розповів парламентарій про зміст законопроекту.

Нагадаємо, парламент у п'ятницю, 4 жовтня, у повторному другому читанні підтримав законопроект №1009 авторства президента Володимира Зеленського, яким у першому читанні пропонувалося дозволити прослушку народних депутатів. Але до другого читання дозвіл на прослушку прибрали з документа.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підкреслював, що недоцільно в законопроекті Зеленського піднімати питання зняття депутатської недоторканності і внесення змін до закону України про статус народного депутата. Члени комітету рекомендували розробити окремий закон.

Так, 19 вересня Верховна рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009, який передбачав дозвіл на прослушку нардепів.

У Раду внесуть новий закон щодо прослушки нардепів Рада відмовилася дозволити прослушку нардепів
Новини України нардепВерховна Радапрослушка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся