В Раду сегодня уже поступило 20 законодательных инициатив

В первый день работы Верховной рады девятого созыва в парламенте зарегистрировано 20 проектов постановлений, а также проектов законов. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Александра Гончарука на пост премьер-министра Украины.

Также Зеленский внес следующие кандидатуры:

Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины

Андрея Загороднюка на должность министра обороны Украины

Ивана Баканова на должность главы Службы безопасности Украины

Кроме того, Зеленский зарегистрировал проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.

Кроме того, зарегистрировано семь законопроектов от президента Владимира Зеленского. В частности, Зеленский внес следующие законопроекты

о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)

об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)

о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" относительно организации обороны государства

о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины

Также в парламенте зарегистрированы проекты постановлений Верховной рады о порядке освещения работы Верховной рады, о повестке дня первой сессии, о перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов.

Напомним, 29 августа проходит первое заседание Верховной рады девятого созыва. Народные депутаты уже избрали спикером парламента Дмитрия Разумкова.

Народные депутаты планируют работать до исчерпания повестки дня. В частности, парламент намерен назначить премьер-министра и состав нового Кабинета министров.