В Раду сегодня уже поступило 20 законодательных инициатив

Большинство документов касаются кадровых вопросов
В первый день работы Верховной рады девятого созыва в парламенте зарегистрировано 20 проектов постановлений, а также проектов законов. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуру Александра Гончарука на пост премьер-министра Украины.
Также Зеленский внес следующие кандидатуры:
Кроме того, Зеленский зарегистрировал проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Украины Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора.
Кроме того, зарегистрировано семь законопроектов от президента Владимира Зеленского. В частности, Зеленский внес следующие законопроекты
Также в парламенте зарегистрированы проекты постановлений Верховной рады о порядке освещения работы Верховной рады, о повестке дня первой сессии, о перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов.
Напомним, 29 августа проходит первое заседание Верховной рады девятого созыва. Народные депутаты уже избрали спикером парламента Дмитрия Разумкова.
Народные депутаты планируют работать до исчерпания повестки дня. В частности, парламент намерен назначить премьер-министра и состав нового Кабинета министров.