В Раде зарегистрировали постановление о назначении главы СБУ

Фото: Иван Баканов (УНИАН)

В Верховную раду внесли законопроект о назначении Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины

В Верховную раду внесли законопроект о назначении Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины, который рассмотрят сегодня на заседании Верховной рады. Об этом говорится на сайте Рады.

На сайте Рады есть текст постановления. Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский.

Кроме этого, Зеленский внес законопроект о назначении Руслана Рябошапко генеральным прокурором

Напомним, вчера кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генпрокурора согласовали с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

РБК-Украина писало, что нынешний генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности. Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что Верховной раде предложат проголосовать за кандидатуру Андрея Загороднюка на пост главы Минобороны, Алексея Оржеля - к рассмотрению на должность министра энергетики и экологии Украины, Вадима Пристайко - на пост главы иностранных дел. Кроме этого, на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской интеграции предлагается кандидатура Дмитрия Кулебы.

РБК-Украина писало, что сегодня Зеленский на заседании будущей фракции партии "Слуга народа" предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру действующего главы МВД Арсена Авакова.