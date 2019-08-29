Зеленский внес в Раду кандидатуру премьера

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В партии "Слуга народа" анонсировали, что 29 августа состоится назначение нового премьера

В четверг, 29 августа 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру премьер-министра. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский предлагает назначить на должность премьера замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

На сайте Рады зарегистрирован под номером 1022 проект постановления о назначении Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Напомним, ранее избранный нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что информация о решении президента Украины Владимира Зеленского предложить кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра на данный момент является преждевременной.

Парламентарий подчеркивал, что Зеленский тщательно подбирает кандидатуру нового премьер-министра.

Во вторник, 27 августа, в украинских СМИ появилась информация о том, что Зеленский подаст Верховной раде кандидатуру Гончарука на должность главы нового правительства.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства отмечал, что ему сложно определиться с кандидатурой, поскольку ему "нравятся сразу несколько человек".

"Скажу честно, что сложность данного решения в том, что мне нравятся сразу несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - заявил президент на День Независимости.

Добавим также, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подчеркивал, что назначение кандидатуры нового главы Кабмина не будет исключительным решением президента Владимира Зеленского.

Ранее глава государства отмечал, что премьер-министром должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, Зеленский в ходе своего голосования на парламентских выборах сообщил о проведении консультаций с будущим главой правительства. По его словам, это человек - абсолютно профессиональный экономист - и у него нет никакого политического движения.