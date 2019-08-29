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До Ради сьогодні вже поступило 20 законодавчих ініціатив

Новини » Політика    29.08.2019 - 15:32
До Ради сьогодні вже поступило 20 законодавчих ініціатив
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість документів стосуються кадрових питань

У перший день роботи Верховної ради дев'ятого скликання в парламенті зареєстровано 20 проектів постанов, а також проектів законів. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру Олександра Гончарука на посаду прем'єр-міністра України.

Також Зеленський вніс наступні кандидатури:

  • Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України
  • Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони України
  • Івана Баканова на посаду голови Служби безпеки України

Крім того, Зеленський зареєстрував проект постанови про надання згоди на призначення президентом України Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора.

Крім того, зареєстровано сім законопроектів від президента Володимира Зеленського. Зокрема, Зеленський вніс наступні законопроекти

  • про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)
  • про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)
  • про внесення змін до закону України "Про оборону України" щодо організації оборони держави
  • про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції
  • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства
  • про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Національної гвардії України

Також у парламенті зареєстровані проекти постанов Верховної ради про порядок висвітлення роботи Верховної ради, про порядок денний першої сесії, про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів.

До Ради сьогодні вже поступило 20 законодавчих ініціатив

Нагадаємо, 29 серпня проходить перше засідання Верховної ради дев'ятого скликання. Народні депутати вже обрали спікером парламенту Дмитра Разумкова.

Народні депутати планують працювати до вичерпання порядку денного. Зокрема, парламент має намір призначити прем'єр-міністра і склад нового Кабінету міністрів.

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