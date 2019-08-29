До Ради сьогодні вже поступило 20 законодавчих ініціатив

Більшість документів стосуються кадрових питань
У перший день роботи Верховної ради дев'ятого скликання в парламенті зареєстровано 20 проектів постанов, а також проектів законів. Про це свідчать дані на сайті парламенту.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру Олександра Гончарука на посаду прем'єр-міністра України.
Також Зеленський вніс наступні кандидатури:
Крім того, Зеленський зареєстрував проект постанови про надання згоди на призначення президентом України Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора.
Крім того, зареєстровано сім законопроектів від президента Володимира Зеленського. Зокрема, Зеленський вніс наступні законопроекти
Також у парламенті зареєстровані проекти постанов Верховної ради про порядок висвітлення роботи Верховної ради, про порядок денний першої сесії, про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів.
Нагадаємо, 29 серпня проходить перше засідання Верховної ради дев'ятого скликання. Народні депутати вже обрали спікером парламенту Дмитра Разумкова.
Народні депутати планують працювати до вичерпання порядку денного. Зокрема, парламент має намір призначити прем'єр-міністра і склад нового Кабінету міністрів.