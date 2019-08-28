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В "Слуге народа" планируют завтра рассмотреть до 100 законопроектов

Новости » Политика    28.08.2019 - 15:34
В "Слуге народа" планируют завтра рассмотреть до 100 законопроектов
Фото: Юрий Камильчук (facebook com kamelchuk.)

Сегодня вечером в партии будут решать очередность рассмотрения законопроектов

Завтра, 29 августа, на заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят от 30 до 100 законопроектов. Об этом заявил избранный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук в комментарии телеканалу 112.

По его словам, сегодня вечером в партии будут решать очередность рассмотрения законопроектов.

"Завтра мы будем рассматривать законопроекты, которые, я думаю, приоритезируются сегодня, хотя основные обсуждаются в прессе постоянно. Есть шанс, что мы примем более 30, а возможно даже до 100 законопроектов. Увидим", - сказал Камельчук.

Напомним, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" намерена подать 465 изменений в Основной закон.

Источники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего заместителя председателя ОП Алексея Гончарука.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявлял, что определится с кандидатурой премьера уже на этой неделе. Он выбирает из двух кандидатур, однако Зеленский не стал называть имена претендентов.

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