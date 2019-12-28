В Раду подали законопроект о накопительной пенсии

Иллюстративное фото (УНИАН)

При накопительной пенсии максимальный взнос предлагают ограничить 9%

В Верховную раду Украины внесли законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Отметим, на сегодня текст законопроекта отсутствует на сайте Верховной рады, однако член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко на своей странице в Facebook изложил некоторые выдержки из документа.

В частности, предлагается установить обязательные взносы от работодателей 2% и взносы от работников 1%. Также по желанию работника взносы могут увеличиваться, причем работодатель в таком случае тоже увеличит их паритетно. В то же время максимальный размер взносов ограничат 9%.

Кроме того, предполагается создание Пенсионного Казначейства для аккумулирования пенсионных взносов, а также повысятся требования ко всем сервис-провайдерам.

Напомним, с 1 декабря 2019 года размер минимальной пенсии по возрасту повышен на 74 гривен - с 1564 до 1638 гривен. Кроме того, проведен перерасчет 227,7 тысяч военных пенсионеров. По данным ПФУ, всего перерасчет проведет для 9,4 млн человек, а пенсии повышены 5,8 млн украинцев. Среднее повышение составило 41,25 гривен.