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До Ради подали законопроект про накопичувальну пенсію

Новини » Політика     28.12.2019 - 10:16
До Ради подали законопроект про накопичувальну пенсію
Ілюстративне фото (УНІАН)

При накопичувальній пенсії максимальний внесок пропонують обмежити 9%

До Верховної ради України внесли законопроект про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення. Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Зазначимо, на сьогодні текст законопроекту відсутній на сайті Верховної ради, однак член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко на своїй сторінці в Facebook виклав деякі витяги з документа.

Зокрема, пропонується встановити обов'язкові внески від роботодавців 2% і внески від працівників 1%. Також за бажанням працівника внески можуть збільшуватися, причому роботодавець у такому випадку теж збільшить їх паритетно. У той же час максимальний розмір внесків обмежать 9%.

Крім того, передбачається створення Пенсійного Казначейства для акумулювання пенсійних внесків, а також підвищаться вимоги до всіх сервіс-провайдерів.

Нагадаємо, з 1 грудня 2019 року розмір мінімальної пенсії за віком підвищено на 74 гривень - з 1564 до 1638 гривень. Крім того, проведено перерахунок 227,7 тисяч військових пенсіонерів. За даними ПФУ, всього перерахунок проведе для 9,4 млн осіб, а пенсії підвищено 5,8 млн українців. Середнє підвищення склало 41,25 гривень.

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