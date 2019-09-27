Минсоцполитики исключает скорый переход на накопительные пенсии

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У нас еще нет созданной инфраструктуры, но уже есть много наработок, - Соколовская

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская объяснила, что в краткосрочной перспективе накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Соколовской, для введения накопительной системы сначала нужно создать ее дизайн, а именно: кто будет платить взносы, сколько они будут процентов.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", - сообщила министр.

Напомним, Пенсионный фонд Украины 25 сентября завершил финансирование пенсий за сентябрь и жилищных субсидий за август 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров. По информации ПФУ, доля пенсионеров по разным категориям распределились следующим образом: по возрасту (76%) - средняя пенсия 3009 грн, по инвалидности (12%) - 2547 грн, в случае потери кормильца (6%) - 2853 грн, за выслугу лет (5%) - 4124 грн, социальные пенсии (1%) - 1571 грн.