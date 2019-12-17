ПФУ назвал размер повышения пенсий с 1 декабря

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Средний размер повышения составил 41 грн, но некоторые получили больше

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону "О государственном бюджете на 2019 год". Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, размер минимальной пенсии по возрасту повышен на 74 грн - с 1564 грн. до 1638 грн. Кроме того, перерассчитаны 227,7 тысяч пенсий военным пенсионерам.

По данным ПФУ, перерасчет осуществлен для 9,4 млн человек, а пенсии повышены 5,8 млн лицам. Среднее повышение составило 41,25 грн.

Распределение пенсионеров по величине повышения составляет:

до 100 грн - 5610,6 тыс. лиц

от 100 до 300 грн - 145,9 тыс. человек

от 300 до 500 грн - 29,3 тыс. лиц

от 500 до 700 грн - 7,0 тыс. лиц

более 700 грн - 18,0 тыс. лиц

Как сообщало РБК-Украина, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), с 1 декабря 2019 года повышен на 74 грн до 1638 грн. Плановое повышение минимальной пенсии заложено в законе о государственном бюджете на 2019 год.

Напомним, средняя пенсия в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 3005,96 грн. Всего в стране насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.