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В Раду нужно внести новое постановление о переименовании Днепропетровской обл., - Парубий

Новости » Политика    20.11.2018 - 18:19
В Раду нужно внести новое постановление о переименовании Днепропетровской обл., - Парубий
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий подчеркнул, что переименование области - это вопрос достоинства Рады

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал как можно скорее внести в парламент новое постановление о переименовании Днепропетровской области. Об этом он сказал после провальных голосований за направление закона о переименовании области в КСУ, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий подчеркнул, что переименование области - это вопрос достоинства украинского парламента.

"Мы должны внести новое постановление и проголосовать. Мы немедленно должны решить этот вопрос... Я надеюсь на скорейшее внесение нового постановления... Это вопрос достоинства нашего парламента", - подчеркнул глава ВР.

Напомним, Рада провалила направление в КСУ законопроекта №8329 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области). Проект постановления №8329/П о включении в повестку дня и направлении законопроекта в КСУ в ходе четырех голосований поддержало недостаточное количество депутатов ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 20 ноября направил в Конституционный суд Украины законопроект № 8380 о переименовании Кировоградской области.

Добавим также, Парубий в октябре отмечал, что проекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей не выносят на рассмотрение парламента, поскольку у них нет достаточной поддержки в сессионном зале.

ВР провалила направление в КСУ закона о переименовании Днепропетровской области Рада направила в КСУ закон о переименовании Кировоградской области
Темы: Заседание Рады
Новости Украины Андрей ПарубийДнепропетровская областьВерховная Радапереименование
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