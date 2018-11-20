В Раду нужно внести новое постановление о переименовании Днепропетровской обл., - Парубий

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Парубий подчеркнул, что переименование области - это вопрос достоинства Рады

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал как можно скорее внести в парламент новое постановление о переименовании Днепропетровской области. Об этом он сказал после провальных голосований за направление закона о переименовании области в КСУ, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий подчеркнул, что переименование области - это вопрос достоинства украинского парламента.

"Мы должны внести новое постановление и проголосовать. Мы немедленно должны решить этот вопрос... Я надеюсь на скорейшее внесение нового постановления... Это вопрос достоинства нашего парламента", - подчеркнул глава ВР.

Напомним, Рада провалила направление в КСУ законопроекта №8329 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Днепропетровской области). Проект постановления №8329/П о включении в повестку дня и направлении законопроекта в КСУ в ходе четырех голосований поддержало недостаточное количество депутатов ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент 20 ноября направил в Конституционный суд Украины законопроект № 8380 о переименовании Кировоградской области.

Добавим также, Парубий в октябре отмечал, что проекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей не выносят на рассмотрение парламента, поскольку у них нет достаточной поддержки в сессионном зале.