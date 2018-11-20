У Раду треба внести нову постанову про перейменування Дніпропетровської обл., - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Парубій підкреслив, що перейменування області - це питання гідності Ради

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій закликав якнайшвидше внести до парламенту нову постанову щодо перейменування Дніпропетровської області. Про це він сказав після провальних голосувань за направлення закону про перейменування області до КСУ, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій підкреслив, що перейменування області - це питання гідності українського парламенту.

"Ми повинні внести нову постанову і проголосувати. Ми маємо негайно вирішити це питання… Я сподіваюся на найшвидше внесення нової постанови… Це питання гідності нашого парламенту", - підкреслив очільник ВР.

Нагадаємо, Рада провалила напрямок в КСУ законопроекту №8329 "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (про перейменування Дніпропетровської області). Проект постанови №8329/П про включення до порядку денного і направлення законопроекту в КСУ в ході чотирьох голосувань підтримало недостатня кількість депутатів ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 20 листопада направив на Конституційний суд України законопроект № 8380 про перейменування Кіровоградської області.

Додамо також, Парубій в жовтні відзначав, що проекти про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей не виносять на розгляд парламенту, оскільки у них немає достатньої підтримки в сесійній залі.