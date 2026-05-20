Радники Трампа назвали йому термін, коли Китай може напасти на Тайвань

Такі висновки радники зробили після травневого саміту в Пекіні 14-15 травня. Радники лідера США кажуть, що Пекін більше не вважає себе країною, що наздоганяє інших. Тепер вони бачать себе рівними Сполученим Штатам.

Один із союзників Трампа прямо цитує позицію Китаю:

"Сі Цзиньпін сигналізував, що Китай більше не вважає себе зростаючою державою, а рівною Сполученим Штатам. І він намагається сказати, що Тайвань належить Китаю".

Тайванське питання - не просто суперечка за територію. Це боротьба за лідерство у майбутньому, вважають аналтики.

Чому США не готові до кризи

Все через серйозну вразливість Штатів у галузі комп'ютерних технологій. Ланцюги постачання напівпровідників тримаються на Тайвані і якщо острів заблокують, економіка США зупиниться, адже будувати заводи вдома - довго.

Радник Трампа відверто описує ситуацію:

"Немає реального способу для нас стати самодостатніми найближчим часом. Для генеральних директорів та економіки загалом найнагальнішим питанням є ланцюг постачання напівпровідників".

Сполучені Штати критично залежать від компанії TSMC. Саме вона виробляє найсучасніші чипи, які використовують скрізь: від смартфонів до систем штучного інтелекту. Без цих компонентів сектор ШІ просто згасне.

Головні загрози для світового ринку

Військовий крок Китаю спровокує ланцюгову реакцію. Аналітики виділяють кілька критичних точок:

Повна зупинка виробництва передових мікросхем.

Обвал фондового ринку США через падіння техгігантів.

Криза у сфері штучного інтелекту та оборонних розробок.

Розірвання глобальних логістичних маршрутів.

У політичних колах Трампа вважають Тайвань найбільшим ризиком. Саміт у Пекіні не приніс стабільності, а навпаки, він підсвітив масштаб небезпеки, підсумовується у матеріалі.