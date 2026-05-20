Советники Трампа назвали ему срок, когда Китай может напасть на Тайвань

00:26 20.05.2026 Ср
Также американского президента предупредили о тяжелых последствиях для компьютерной отрасли из-за этого вторжения
aimg Филипп Бойко
Фото: армия Тайваня (Getty Images)

Советники президента США Дональда Трампа считают, что Китай может напасть на Тайвань в течение 5 лет. Это остановит поставки чипов и ударит по экономике США и развитию ИИ.

Такие выводы советники сделали после майского саммита в Пекине 14-15 мая. Советники лидера США говорят, что Пекин больше не считает себя страной, догоняющей других. Теперь они видят себя равными Соединенным Штатам.

Один из союзников Трампа прямо цитирует позицию Китая:

"Си Цзиньпин сигнализировал, что Китай больше не считает себя растущей державой, а равной Соединенным Штатам. И он пытается сказать, что Тайвань принадлежит Китаю".

Тайваньский вопрос - не просто спор за территорию. Это борьба за лидерство в будущем, считают аналитики.

Почему США не готовы к кризису

Все из-за серьезной уязвимости Штатов в области компьютерных технологий. Цепи поставок полупроводников держатся на Тайване и если остров заблокируют, экономика США остановится, ведь строить заводы дома - долго.

Советник Трампа откровенно описывает ситуацию:

"Нет реального способа для нас стать самодостаточными в ближайшее время. Для генеральных директоров и экономики в целом самым насущным вопросом является цепь поставок полупроводников".

Соединенные Штаты критически зависят от компании TSMC. Именно она производит самые современные чипы, которые используют везде: от смартфонов до систем искусственного интеллекта. Без этих компонентов сектор ИИ просто угаснет.

Главные угрозы для мирового рынка

Военный шаг Китая спровоцирует цепную реакцию. Аналитики выделяют несколько критических точек:

  • Полная остановка производства передовых микросхем.
  • Обвал фондового рынка США из-за падения техгигантов.
  • Кризис в сфере искусственного интеллекта и оборонных разработок.
  • Разрыв глобальных логистических маршрутов.

В политических кругах Трампа считают Тайвань самым большим риском. Саммит в Пекине не принес стабильности, а наоборот, он подсветил масштаб опасности, подытоживается в материале.

Что еще следует знать о ситуации между Тайванем и Китаем

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политика Штатов по вопросу Тайваня остается неизменной, несмотря на жесткие предупреждения Пекина о риске начала прямого военного столкновения между странами.

А Дональд Трамп после переговоров в Пекине предостерег Тайвань от официального объявления независимости. Он подчеркнул, что не поддерживает такой шаг и стремится избежать дальнейшей эскалации в отношениях с КНР.

На фоне этих заявлений официальный Тайвань призвал США не прекращать поставки оружия. В правительстве острова серьезно обеспокоены возможным пересмотром оборонной поддержки со стороны Вашингтона.

