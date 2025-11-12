Радник прем’єра Британії намагався налагодити контакт із Кремлем, - ЗМІ

За інформацією видання, телефонна розмова відбулася на початку року. Павелл прагнув донести до Москви позицію Великої Британії та країн Європейського Союзу щодо війни в Україні.

Контакт, однак, виявився невдалим, і подальшого діалогу між сторонами не відбулося.

Розмова відбулася на тлі занепокоєння Лондона непослідовною позицією американського президента Дональда Трампа щодо України, зазначає FT.

У Кремлі підтвердили факт контакту. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "співрозмовники справді контактували, але діалог не отримав продовження".

"Під час розмови було сильне бажання британської сторони розповісти про позицію європейців, але не так багато готовності вислухати нашу", - додав Пєсков.

