Условия РФ для завершения войны

Напомним, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет завершить войну в Украине как можно скорее, но при этом важно достичь поставленных в начале полномасштабного вторжения целей и задач.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы может пойти на компромиссы для завершения войны против Украины. Но для этого Москва требует, чтобы ее интересы были учтены.

Он также заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа якобы понимают проблемы, связанные с НАТО.

Лавров также нафантазировал, что в Вашингтоне осознают, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины "игнорировать нельзя".

До этого Лавров утверждал, что Россия не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".