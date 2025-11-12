Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в 2025 году пытался наладить контакт с российскими властями через помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, телефонный разговор состоялся в начале года. Пауэлл стремился донести до Москвы позицию Великобритании и стран Европейского Союза относительно войны в Украине.
Контакт, однако, оказался неудачным, и дальнейшего диалога между сторонами не произошло.
Разговор состоялся на фоне обеспокоенности Лондона непоследовательной позицией Дональда Трампа по Украине, отмечает FT.
В Кремле подтвердили факт контакта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "собеседники действительно контактировали, но диалог не получил продолжения".
"Во время разговора было сильное желание британской стороны рассказать о позиции европейцев, но не так много готовности выслушать нашу", - добавил Песков.
Напомним, недавно пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет завершить войну в Украине как можно скорее, но при этом важно достичь поставленных в начале полномасштабного вторжения целей и задач.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ якобы может пойти на компромиссы для завершения войны против Украины. Но для этого Москва требует, чтобы ее интересы были учтены.
Он также заявил, что в администрации президента США Дональда Трампа якобы понимают проблемы, связанные с НАТО.
Лавров также нафантазировал, что в Вашингтоне осознают, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины "игнорировать нельзя".
До этого Лавров утверждал, что Россия не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".