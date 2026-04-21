Радник Міноборони "Флеш" показав будинок після атаки дронів (фото)

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" показав, що залишилося від його будинку після удару дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Флеша" у Facebook.
У вівторок, 21 квітня, Бескрестнов розмістив фото наслідків атаки. На знімках - обгоріла будівля, знищений автомобіль і сліди масштабної пожежі.
"Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі й, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу", - написав Сергій.
Також він подякував усім за підтримку та допомогу.
За словами "Флеша", росіяни спрямували на його житло п'ять реактивних безпілотників. Атака сталася вночі проти 20 квітня.
"Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг", - зазначав він раніше.
Сам "Флеш" розцінює те, що сталося, як цілеспрямовану спробу його ліквідувати. За його словами, дрон керувався з території Росії в режимі реального часу.
Два безпілотники перехопили українські захисники, ще два долетіли до меж Києва.
Як повідомляло РБК-Україна, "Шахед" наводився оператором з Росії онлайн - через так звану mesh-мережу, коли дрони взаємодіють один з одним і виступають ретрансляторами.
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що такі технології вже дозволяють ворогу точково атакувати рухомі цілі та конкретних людей.
Нагадаємо, Сергій Бескрестнов "Флеш" - радник міністра оборони Михайла Федорова, фахівець у сфері радіоелектронної боротьби.
З початку повномасштабного вторгнення консультує українських військових щодо протидії ворожим дронам, веде активний Telegram-канал та Facebook-сторінку.