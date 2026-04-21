Советник Минобороны "Флеш" показал дом после атаки дронов (фото)

13:20 21.04.2026 Вт
2 мин
Бескрестнов говорит, что остался без всего, что накопил за 20 лет
Елена Чупровская
Фото: советник Минобороны показал последствия атаки РФ (facebook.com/Serhii.Flash)

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" показал, что осталось от его дома после удара дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Флеша" в Facebook.

Читайте также: "Шахед" влетел в дом Сергея "Флеша" из Минобороны

Последствия удара

Во вторник, 21 апреля, Бескрестнов разместил фото последствий атаки. На снимках - обгоревшее здание, уничтоженный автомобиль и следы масштабного пожара.

Фото: От дома почти ничего не осталось (facebook.com/Serhii.Flash)

"Вот так в один миг я остался без всего, что копил 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей. Лежу в гипсе и, похоже, еще долго буду. Сейчас надо уделять время семье, а я физически не могу", - написал Сергей.

Фото: Дом "Флеша" сравняли с землей: он показал последствия атаки (facebook.com/Serhii.Flash)

Также он поблагодарил всех за поддержку и помощь.

Пять "Шахедов" на один дом

По словам "Флеша", россияне направили на его жилье пять реактивных беспилотников. Атака произошла в ночь на 20 апреля.

"Я мог поверить в покушение на меня лично, в диверсию, но то, что враг отправит 5 реактивных шахидов на мирный дом моей семьи, чтобы всех убить, даже подумать не мог", - отмечал он ранее.

Сам "Флеш" расценивает произошедшее как целенаправленную попытку его ликвидировать. По его словам, дрон управлялся с территории России в режиме реального времени.

Два беспилотника перехватили украинские защитники, еще два долетели до границ Киева.

Как сообщало РБК-Украина, "Шахед" наводился оператором из России онлайн - через так называемую mesh-сеть, когда дроны взаимодействуют друг с другом и выступают ретрансляторами.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что такие технологии уже позволяют врагу точечно атаковать движущиеся цели и конкретных людей.

Напомним, Сергей Бескрестнов "Флеш" - советник министра обороны Михаила Федорова, специалист в сфере радиоэлектронной борьбы.

С начала полномасштабного вторжения консультирует украинских военных по противодействию вражеским дронам, ведет активный Telegram-канал и Facebook-страницу.

