Советник Минобороны "Флеш" показал дом после атаки дронов (фото)

Последствия удара

Во вторник, 21 апреля, Бескрестнов разместил фото последствий атаки. На снимках - обгоревшее здание, уничтоженный автомобиль и следы масштабного пожара.

Фото: От дома почти ничего не осталось (facebook.com/Serhii.Flash)

"Вот так в один миг я остался без всего, что копил 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей. Лежу в гипсе и, похоже, еще долго буду. Сейчас надо уделять время семье, а я физически не могу", - написал Сергей.

Фото: Дом "Флеша" сравняли с землей: он показал последствия атаки (facebook.com/Serhii.Flash)

Также он поблагодарил всех за поддержку и помощь.

Пять "Шахедов" на один дом

По словам "Флеша", россияне направили на его жилье пять реактивных беспилотников. Атака произошла в ночь на 20 апреля.

"Я мог поверить в покушение на меня лично, в диверсию, но то, что враг отправит 5 реактивных шахидов на мирный дом моей семьи, чтобы всех убить, даже подумать не мог", - отмечал он ранее.

Сам "Флеш" расценивает произошедшее как целенаправленную попытку его ликвидировать. По его словам, дрон управлялся с территории России в режиме реального времени.

Два беспилотника перехватили украинские защитники, еще два долетели до границ Киева.

Как сообщало РБК-Украина, "Шахед" наводился оператором из России онлайн - через так называемую mesh-сеть, когда дроны взаимодействуют друг с другом и выступают ретрансляторами.