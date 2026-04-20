Головна » Новини » Війна в Україні

"Шахед", який влетів в будинок "Флеша" з Міноборони, керувався онлайн з РФ

13:08 20.04.2026 Пн
2 хв
Бескрестнов сказав, що Росія цілеспрямовано хотіла його ліквідувати
Олена Чупровська
"Шахед", який влетів в будинок "Флеша" з Міноборони, керувався онлайн з РФ

Росія спрямувала чотири реактивні "Шахеди" безпосередньо на "Флеша". Це перший відомий випадок цілеспрямованої ліквідації дронами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, більш відомий під псевдонімом "Флеш", під час телемарафону.

Чотири "Шахеди" на одну людину

"Ми вже знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні "Шахеди". Це була така спецоперація з метою знайти мене і ліквідувати", - розповів Флеш.

За його словами, два дрони збили українські перехоплювачі. Ще два долетіли до меж Києва.

Дроном керували з Росії в режимі реального часу

Флеш наголосив: є підтвердження, що безпілотник керувався з території Росії онлайн.

"Так, саме так. Я вперше таке бачу, щоб наш ворог намагався когось ліквідувати ось так спрямовано "Шахедом"", - сказав він.

За його оцінкою, приблизно 20% "Шахедів" вже мають онлайн-керування через mesh-мережу з боку РФ.

Нагадаємо, уніч на 18 квітня "Шахед" влетів у будинок Сергія Флеша в Києві. Будівлю частково зруйновано, постраждалих серед мешканців не було.

Також РБК-Україна розповідало, хто такий Сергій Бескрестнов. Флеш - заступник міністра оборони, який відповідає за розвиток озброєнь і військово-технічне співробітництво.

До цього він очолював "Укрспецекспорт" і мав досвід у сфері оборонної промисловості.

В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи