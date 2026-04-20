"Шахед", який влетів в будинок "Флеша" з Міноборони, керувався онлайн з РФ

Росія спрямувала чотири реактивні "Шахеди" безпосередньо на "Флеша". Це перший відомий випадок цілеспрямованої ліквідації дронами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, більш відомий під псевдонімом "Флеш", під час телемарафону.

Чотири "Шахеди" на одну людину

"Ми вже знаємо, як це відбувалося. Ми знаємо, що росіяни використовували чотири реактивні "Шахеди". Це була така спецоперація з метою знайти мене і ліквідувати", - розповів Флеш.

За його словами, два дрони збили українські перехоплювачі. Ще два долетіли до меж Києва.

Дроном керували з Росії в режимі реального часу

Флеш наголосив: є підтвердження, що безпілотник керувався з території Росії онлайн.

"Так, саме так. Я вперше таке бачу, щоб наш ворог намагався когось ліквідувати ось так спрямовано "Шахедом"", - сказав він.

За його оцінкою, приблизно 20% "Шахедів" вже мають онлайн-керування через mesh-мережу з боку РФ.