Головна » Новини » Війна в Україні

"Шахед" влетів у будинок Сергія "Флеша" з Міноборони

10:59 20.04.2026 Пн
2 хв
Росіяни намагались вбити радника Міноборони
aimg Костянтин Широкун
"Шахед" влетів у будинок Сергія "Флеша" з Міноборони Фото: РФ намагалась вбити радника глави Міноборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова

Російські війська ударним безпілотником типу "Шахед" вночі намагались вбити радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сергія Бескрестнова.

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний "Шахед" врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне – я дивом живий", - зазначив Бескрестнов.

За словами радника міністра оборони, він був морально готовий до того, що росіяни можуть спробувати його знищити.

Згодом Бескрестнов повідомив, що загалом ворог випустив чотири реактивних "Шахеди".

Призначення "Флеша" у Міноборони

Нагадаємо, наприкінці січня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про посилення технологічного блоку оборони та призначення Сергія Бескрестнова (позивний "Флеш") радником з технологічних напрямів.

"Посилюємо цей напрям людьми, які вже довели свою ефективність. Флеш - один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБ і аналізу рішень ворога", - зазначив міністр.

Федоров наголосив, що експертиза Бескрестнова охоплює радіозв’язок, системи радіоелектронної боротьби та розвідку. Саме він одним із перших публічно повідомив про використання Росією FPV-дронів із машинним зором та реактивних "Шахедів".

Головний фокус радника – розробка системних рішень для протидії ударним і розвідувальним безпілотникам РФ, зменшення ефективності ворожих атак і захист українських військових.

