Радник Міноборони "Флеш" показав будинок після атаки дронів (фото)

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" показав, що залишилося від його будинку після удару дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Флеша" у Facebook .

Наслідки удару

У вівторок, 21 квітня, Бескрестнов розмістив фото наслідків атаки. На знімках - обгоріла будівля, знищений автомобіль і сліди масштабної пожежі.

Фото: Від будинку майже нічого не залишилилось (facebook.com/Serhii.Flash)

"Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі й, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу", - написав Сергій.

Фото: Будинок "Флеша" зрівняли з землею: він показав наслідки атаки (facebook.com/Serhii.Flash)

Також він подякував усім за підтримку та допомогу.

П'ять "Шахедів" на один будинок

За словами "Флеша", росіяни спрямували на його житло п'ять реактивних безпілотників. Атака сталася вночі проти 20 квітня.

"Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг", - зазначав він раніше.

Сам "Флеш" розцінює те, що сталося, як цілеспрямовану спробу його ліквідувати. За його словами, дрон керувався з території Росії в режимі реального часу.

Два безпілотники перехопили українські захисники, ще два долетіли до меж Києва.

Як повідомляло РБК-Україна, "Шахед" наводився оператором з Росії онлайн - через так звану mesh-мережу, коли дрони взаємодіють один з одним і виступають ретрансляторами.