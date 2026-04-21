Радник Міноборони "Флеш" показав будинок після атаки дронів (фото)

13:20 21.04.2026 Вт
2 хв
Бескрестнов каже, що залишився без усього, що накопичив за 20 років
aimg Олена Чупровська
Радник Міноборони "Флеш" показав будинок після атаки дронів (фото) Фото: радник Міноборони показав наслідки атаки РФ (facebook.com/Serhii.Flash)

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" показав, що залишилося від його будинку після удару дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Флеша" у Facebook.

Читайте також: "Шахед" влетів у будинок Сергія "Флеша" з Міноборони

Наслідки удару

У вівторок, 21 квітня, Бескрестнов розмістив фото наслідків атаки. На знімках - обгоріла будівля, знищений автомобіль і сліди масштабної пожежі.

Радник Міноборони &quot;Флеш&quot; показав будинок після атаки дронів (фото)Фото: Від будинку майже нічого не залишилилось (facebook.com/Serhii.Flash)

"Ось так в одну мить я залишився без усього, що накопичував 20 років. Ні дому, ні машин, ні речей. Лежу в гіпсі й, схоже, ще довго буду. Зараз треба приділяти час родині, а я фізично не можу", - написав Сергій.

Радник Міноборони &quot;Флеш&quot; показав будинок після атаки дронів (фото)Фото: Будинок "Флеша" зрівняли з землею: він показав наслідки атаки (facebook.com/Serhii.Flash)

Також він подякував усім за підтримку та допомогу.

П'ять "Шахедів" на один будинок

За словами "Флеша", росіяни спрямували на його житло п'ять реактивних безпілотників. Атака сталася вночі проти 20 квітня.

"Я міг повірити в замах на мене особисто, у диверсію, але те, що ворог відправить 5 реактивних шахідів на мирний будинок моєї родини, щоб усіх убити, навіть подумати не міг", - зазначав він раніше.

Сам "Флеш" розцінює те, що сталося, як цілеспрямовану спробу його ліквідувати. За його словами, дрон керувався з території Росії в режимі реального часу.

Два безпілотники перехопили українські захисники, ще два долетіли до меж Києва.

Як повідомляло РБК-Україна, "Шахед" наводився оператором з Росії онлайн - через так звану mesh-мережу, коли дрони взаємодіють один з одним і виступають ретрансляторами.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що такі технології вже дозволяють ворогу точково атакувати рухомі цілі та конкретних людей.

Нагадаємо, Сергій Бескрестнов "Флеш" - радник міністра оборони Михайла Федорова, фахівець у сфері радіоелектронної боротьби.

З початку повномасштабного вторгнення консультує українських військових щодо протидії ворожим дронам, веде активний Telegram-канал та Facebook-сторінку.

Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС
Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС
