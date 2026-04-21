ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Советник Минобороны "Флеш" показал дом после атаки дронов (фото)

13:20 21.04.2026 Вт
Бескрестнов говорит, что остался без всего, что накопил за 20 лет
aimg Елена Чупровская
Советник Минобороны "Флеш" показал дом после атаки дронов (фото) Фото: советник Минобороны показал последствия атаки РФ (facebook.com/Serhii.Flash)

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов "Флеш" показал, что осталось от его дома после удара дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Флеша" в Facebook.

Читайте также: "Шахед" влетел в дом Сергея "Флеша" из Минобороны

Последствия удара

Во вторник, 21 апреля, Бескрестнов разместил фото последствий атаки. На снимках - обгоревшее здание, уничтоженный автомобиль и следы масштабного пожара.

Советник Минобороны &quot;Флеш&quot; показал дом после атаки дронов (фото)Фото: От дома почти ничего не осталось (facebook.com/Serhii.Flash)

"Вот так в один миг я остался без всего, что копил 20 лет. Ни дома, ни машин, ни вещей. Лежу в гипсе и, похоже, еще долго буду. Сейчас надо уделять время семье, а я физически не могу", - написал Сергей.

Советник Минобороны &quot;Флеш&quot; показал дом после атаки дронов (фото)Фото: Дом "Флеша" сравняли с землей: он показал последствия атаки (facebook.com/Serhii.Flash)

Также он поблагодарил всех за поддержку и помощь.

Пять "Шахедов" на один дом

По словам "Флеша", россияне направили на его жилье пять реактивных беспилотников. Атака произошла в ночь на 20 апреля.

"Я мог поверить в покушение на меня лично, в диверсию, но то, что враг отправит 5 реактивных шахидов на мирный дом моей семьи, чтобы всех убить, даже подумать не мог", - отмечал он ранее.

Сам "Флеш" расценивает произошедшее как целенаправленную попытку его ликвидировать. По его словам, дрон управлялся с территории России в режиме реального времени.

Два беспилотника перехватили украинские защитники, еще два долетели до границ Киева.

Как сообщало РБК-Украина, "Шахед" наводился оператором из России онлайн - через так называемую mesh-сеть, когда дроны взаимодействуют друг с другом и выступают ретрансляторами.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что такие технологии уже позволяют врагу точечно атаковать движущиеся цели и конкретных людей.

Напомним, Сергей Бескрестнов "Флеш" - советник министра обороны Михаила Федорова, специалист в сфере радиоэлектронной борьбы.

С начала полномасштабного вторжения консультирует украинских военных по противодействию вражеским дронам, ведет активный Telegram-канал и Facebook-страницу.

Новости
