Радник Байдена розмовляв з помічником Путіна після заколоту Пригожина у червні, - WSJ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з помічником російського диктатора Володимира Путіна з міжнародних справ Юрієм Ушаковим після невдалої спроби заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як зазначає видання, розмова Саллівана та Ушакова відбулася майже одразу після бунту Пригожина наприкінці червня. Метою діалогу було донести, що США не причетні до того що відбувалося в Росії.

"Мета полягала в тому, щоб дистанціювати США від інциденту та уникнути подальшої ескалації", - пише газета з посиланням на джерела.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, бойовики "Вагнера" 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви.

Люди вітали найманців Євгена Пригожина у Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка. З того часу Путін неодноразово дякував своїй армії та спецслужбам.

Падіння літака Пригожина у Тверській області

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак Embraer Legacy 600 із 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів - там був Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін та ще кілька найманців.

Досі офіційно смерть Пригожина не підтвердили, проте рятувальники повідомили російське пропагандистське агентство "Интерфакс", що виявили останки всіх 10 пасажирів літака.

При цьому у РФ деякі "воєнкори" озвучують версію про знищення літака засобами ППО. Крім того, західний чиновник заявив виданню Financial Time, що має інформацію про збиття бізнес-джета російською зенітно-ракетною системою.

За даними Інституту вивчення війни, Путін, найімовірніше, наказав військовому командуванню збити літак Пригожина, намагаючись таким чином публічно відновити своє панування та помститися за приниження.

Детальніше про те, хто такий Пригожин, та як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.