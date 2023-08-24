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Літак Пригожина збила російська ППО, - Financial Times

Четвер 24 серпня 2023 01:42
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Літак Пригожина збила російська ППО, - Financial Times Фото: літак Пригожина могло збити російське ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Літак Embraer-135, на борту якого ймовірно знаходився ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, могла збити російська система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.

Західний чиновник сказав виданню, що у нього є інформація про збиття літака російською зенітно-ракетною системою. Однак він не зміг підтвердити, чи був на борту Пригожин.

"Путін не бере полонених", - додав він.

Версію про збиття літака ППО озвучували раніше і деякі російські "воєнкори". Видання "Верстка" пише, що борт Пригожина розбився за 50 км від місця розташування систем ППО 42-го зенітного ракетного полку ЗС РФ. Крім цього, неподалік знаходиться авіабаза "Хотілово".

Літак Пригожина збила російська ППО, - Financial Times

Аварія літака з Пригожиним у Тверській області

Вчора в Тверській області Росії розбився літак Embraer Legacy 600 з 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів - там значився Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька найманців.

Досі офіційно смерть Пригожина не підтвердили, однак рятувальники повідомили російському виданню Інтерфакс, що знайшли рештки всіх 10 пасажирів літака.

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Євген Пригожин Вагнерівці
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