Помста за приниження. Путін "майже напевно" наказав збити літак Пригожина, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, наказав військовому командуванню збити літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, намагаючись таким чином публічно відновити своє "панування" та помститися за приниження після заколоту найманців 24 червня.

Без схвалення Путіна Пригожина б не ліквідували

Експерти зазначили, що представники ЗС РФ, особливо міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу генерал армії Валерій Герасимов, навряд чи стратили б Пригожина без наказу Путіна.

"Вся російська політична сфера і безпека, ймовірно, розглядали подальше виживання Пригожина після повстання ПВК "Вагнера" як рішення Путіна", - йдеться в публікації.

Таким чином в ISW зазначили, що робитимуть свої оцінки, виходячи з припущення, що Путін замовив вбивство Пригожина, якщо не з'являться докази зворотного. При цьому раніше аналітики вважали, що керівник Кремля навряд чи вб'є ватажка "вагнерівців" через страх розлютити найманців цього угруповання.

Доля ПВК "Вагнера", присутність в Африці, угода с Лукашенком та "червоні лінії"

Висловлюється припущення, що Путін міг дійти висновку, що він достатньо відокремив Пригожина від ПВК "Вагнера", і може ліквідувати його, не перетворюючи "на мученика" для бойовиків угрупування, що залишилися.

Деякі командири "вагнерівців" нещодавно, зважаючи на все, зрадили цю організацію заради ПВК "Редут", пов'язаної з Міноборони РФ, що дозволяє припустити, що зусилля Кремля та російського військового відомства з відділення елементів "Вагнера" від лояльних Пригожину - частково увінчалися успіхом.

За альтернативною версією, Путін, можливо, вирішив, що Пригожин перейшов заздалегідь встановлену "червону межу", намагаючись зберегти доступ ПВК "Вагнера" до операцій в Африці.

"Путін, Пригожин і Лукашенко, можливо, включили в угоду домовленність, яка поклала край повстанню ПВК "Вагнера", яка вимагала від Пригожина обмежити присутність його та "Вагнера" у ЗМІ та/або згорнути операції "Вагнера" в Африці", - йдеться у звіті.

При цьому 21 серпня з'явилося відео "Пригожина", в якому стверджується, що "вагнерівці" розширюють свою присутність в Африці. Передбачувані неодноразові спроби Пригожина завадити Міноборони РФ повністю замінити контингент ПВК "Вагнера" в Африці, можливо, також перетнули заздалегідь встановлену "червону лінію", що обмежує операції цих найманців на Африканському континенті.

"Путін, можливо, вирішив, що Пригожин порушив достатню кількість аспектів чи всі заздалегідь встановлені домовленості", - пишуть експерти ISW у своєму звіті.

Також аналітики додають, що Путін уже якийсь час мав намір стратити Пригожина, і що збиття літака ватажка "вагнерівців" 23 серпня могло бути випадковим збігом, хоча такий варіант в Інституті вивчення війни називають малоймовірним.

"Майже вірний наказ Путіна російському Міноборони збити літак Пригожина, швидше за все, є публічною спробою відновити своє панування і помститися за приниження, яке збройне повстання групи ПВК "Вагнера" 24 червня завдало Путіну та російському Міноборони", - йдеться у публікації.

У Кремлі знімають відповідальність із Путіна за вбивство Пригожина

Також до ISW додають, що Кремль, схоже, створює умови, щоб зняти відкриту відповідальність за вбивство Пригожина з Путіна та російських військових.

Так, Росавіація створила спеціальну комісію для розслідування технічного стану літака, що розбився, метеорологічних умов на маршруті польоту, а також роботи диспетчерських служб і наземного радіообладнання.

Крім того, Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за звинуваченням у порушенні правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Пов'язаний з Кремлем "воєнкор" зазначив, що Слідком може обрати "помилковий" запуск систем ППО як основну версію події, враховуючи заявлені про удари українських безпілотників по Москві.

Російське інсайдерське джерело заявило, що аварія літака, швидше за все, буде оформлена як терористичний акт, що стався на борту, і депутат Держдуми РФ Євген Попов уже повторив цю версію в російських ЗМІ.

Ключові висновки:

Повідомляється, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та засновник угруповання Дмитро Уткін загинули після того, як російські війська збили літак, який перевозив верхівку "вагнерівців" над Тверською областю.

Міноборони РФ і Кремль знищують приватну військову компанію "Вагнера" та послаблюють авторитет Пригожина з моменту повстання - і вбивство вищого керівництва "вагнерівців", ймовірно, було останнім кроком до ліквідації угруповання як незалежної організації.

Пригожин, ймовірно, намагався протистояти Міноборони РФ та знищенню Кремлем ПВК "Вагнера", і майбутнє організації залишається невизначеним.

Конкретні люди, які, можливо, планували виступити проти Путіна, Кремля чи Міноборони РФ, ймовірно, вжили до уваги остаточної долі Пригожина та інших нещодавніх заходів щодо підтвердження підтримки Кремлем вищого військового керівництва.

Кремль, схоже, створює умови, щоб зняти відкриту відповідальність за вбивство Пригожина з Путіна та російських військових.

Подальші тактично значущі успіхи ЗСУ у районі Роботиного та навколо нього на заході Запорізької області розширюють прорив українських військ на російських оборонних лініях у цьому районі та ставлять під загрозу другорядні лінії оборони окупантів.

Українські сили, ймовірно, завдали удару по російській системі ППО С-400 в окупованому Криму 23 серпня.

Війська РФ 23 серпня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на рубежі Авдіївка - місто Донецьк, і не досягли підтверджених успіхів.

Аварія літака з Пригожиним у Тверській області

У середу, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак Embraer Legacy 600 із 10 людьми на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів - там значився Пригожин, командир ПВК "Вагнера" Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька найманців.

Досі офіційно смерть Пригожина не підтвердили, проте рятувальники повідомили російське пропагандистське агентство "Интерфакс", що виявили останки всіх 10 пасажирів літака.

При цьому у РФ деякі "воєнкори" озвучують версію про знищення літака засобами ППО. Крім того, західний чиновник заявив виданню Financial Time, що має інформацію про збиття бізнес-джета російською зенітно-ракетною системою.

Раніше РБК-Україна зібрала дані про те, що відомо про аварію літака ватажка "вагнерівців" у РФ.

Детальніше про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.