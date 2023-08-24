Советник Байдена разговаривал с помощником Путина после мятежа Пригожина в июне, - WSJ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником российского диктатора Владимира Путина по международным делам Юрием Ушаковым после неудачной попытки мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как отмечает издание, разговор Салливана и Ушакова состоялся сразу после бунта Пригожина в конце июня. Целью диалога было донести, что США не причастны к тому, что происходило в России.

"Цель заключалась в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации", - пишет газета со ссылкой на источники.

Бунт Пригожина

Напомним, боевики "Вагнера" 24 июня быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы.

Люди поздравляли наемников Евгения Пригожина в Ростове. Сам Путин и его окружение сбежали из Москвы.

Мятеж был подавлен в результате соглашения, заключенного через посредство президента Беларуси Александра Лукашенко.

Крушение самолета Пригожина в Тверской области

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer Legacy 600 с 10 людьми на борту. Росавиация опубликовала имена всех пассажиров - там был Пригожин, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин и еще несколько наемников.

До сих пор официально смерть Пригожина не подтвердили, однако спасатели сообщили российскому пропагандистскому агентству "Интерфакс", что обнаружили останки всех 10 пассажиров самолета.

При этом в РФ некоторые "военкоры" озвучивают версию об уничтожении самолета средствами ПВО. Кроме того, западный чиновник заявил изданию Financial Time, что имеет информацию о сбитии бизнес-джета российской зенитно-ракетной системой.

По данным Института изучения войны, Путин, вероятнее всего, приказал военному командованию сбить самолет Пригожина, пытаясь таким образом публично восстановить свое господство и отомстить за унижение.

Более подробно о том, кто такой Пригожин, и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.