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Пригожин був на борту. У Росавіації показали список пасажирів літака, що розбився в РФ

Середа 23 серпня 2023 23:20
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Пригожин був на борту. У Росавіації показали список пасажирів літака, що розбився в РФ Фото: Євген Пригожин (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

На борту бізнес-джету, що розбився у Тверській області (РФ) 23 серпня був засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин" серед пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Росавіацію.

Так, було оприлюднено список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer - 135 (EBM-135BJ).

За даними авіакомпанії, на борту були такі пасажири:

  • Сергій Пропустін - бойовик ВПК "Вагнера";
  • Євген Макарян - бойовик ВПК "Вагнера";
  • Олександр Тотмін - попередньо член ВПК "Вагнера";
  • Валерій Чекалов - заступник Пригожина;
  • Дмитро Уткін - командир ППК "Вагнера";
  • Микола Матусєєв - попередньо член ВПК "Вагнера";
  • Євген Пригожин - ватажок ВПК "Вагнера".

А також члени екіпажу:

  • Олексій Левшин, командир;
  • Рустам Карімов, другий пілот;
  • Крістіна Распопова, бортпровідник.

Також у заяві Росавіації йдеться про те, що виконання польоту літака Embraer-135 "здійснювалося на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку".

Аварія літака з Пригожиним у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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