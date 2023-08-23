Пригожин був на борту. У Росавіації показали список пасажирів літака, що розбився в РФ
На борту бізнес-джету, що розбився у Тверській області (РФ) 23 серпня був засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин" серед пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Росавіацію.
Так, було оприлюднено список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer - 135 (EBM-135BJ).
За даними авіакомпанії, на борту були такі пасажири:
- Сергій Пропустін - бойовик ВПК "Вагнера";
- Євген Макарян - бойовик ВПК "Вагнера";
- Олександр Тотмін - попередньо член ВПК "Вагнера";
- Валерій Чекалов - заступник Пригожина;
- Дмитро Уткін - командир ППК "Вагнера";
- Микола Матусєєв - попередньо член ВПК "Вагнера";
- Євген Пригожин - ватажок ВПК "Вагнера".
А також члени екіпажу:
- Олексій Левшин, командир;
- Рустам Карімов, другий пілот;
- Крістіна Распопова, бортпровідник.
Також у заяві Росавіації йдеться про те, що виконання польоту літака Embraer-135 "здійснювалося на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку".
Аварія літака з Пригожиним у Тверській області
Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.
При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.
Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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