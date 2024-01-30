Радник Байдена і генсек НАТО обговорили війну в Україні та співпрацю Росії з КНДР

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили низку питань, зокрема війну в Україні та співпрацю між Росією та КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Зазначається, що під час зустрічі Салліван і Столтенберг обмінялися думками щодо прогресу НАТО в нарощуванні оборонного виробництва та висловили стурбованість закупівлею Росією військового обладнання в КНДР та його використання у війні проти України.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу відзначив непохитну підтримку союзниками по НАТО України, яка продовжує захищатися від російської агресії.

Вони також привітали нещодавнє схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО та висловили спільне бажання якомога швидше побачити приєднання Стокгольма до альянсу.

Військова співпраця КНДР і Росії

4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Нещодавно у Білому домі також заявляли, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї. Але сама КНДР заперечує це.

Представники ГУР МО заявили, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками відомства, йдеться про приблизно мільйон артилерійських снарядів.

Також стало відомо, що російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, про що свідчать дані супутникових знімків, які показала Велика Британія.