ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Советник Байдена и генсек НАТО обсудили войну в Украине и сотрудничество России с КНДР

США, Вторник 30 января 2024 00:05
UA EN RU
Советник Байдена и генсек НАТО обсудили войну в Украине и сотрудничество России с КНДР Фото: советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили ряд вопросов, включая войну в Украине и сотрудничество между Россией и КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что во время встречи Салливан и Столтенберг обменялись мнениями о прогрессе НАТО в наращивании оборонного производства и выразили обеспокоенность закупкой Россией военного оборудования в КНДР и его использования в войне против Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил твердую поддержку союзниками по НАТО Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

Они также приветствовали недавнее одобрение Турцией членства Швеции в НАТО и выразили общее желание как можно скорее увидеть присоединение Стокгольма к альянсу.

Военное сотрудничество КНДР и России

4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Недавно в Белом доме также заявляли, что российские кафиры и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи . Но сама КНДР отрицает это.

Представители ГУР МО заявили, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам ведомства, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.

Также стало известно, что российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков, показанных Великобританией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки КНДР Йенс Столтенберг Война России против Украины
NEWS
Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова
Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда