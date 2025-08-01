Раді запропонували ввести відстрочку для ще однієї категорії українців
До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає відстрочку для українців віком 18-25 років, які відслужили за контрактом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт № 13574.
Документ зареєстрував у парламенті Кабмін.
Законопроєктом пропонується запровадити нову підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
Йдеться про військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану мали право на відстрочку, але добровільно підписали контракт на один рік військової служби і були звільнені після його закінчення.
Законопроєкт передбачає доповнення статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою нормою: такі громадяни не підлягають повторному призову протягом 12 місяців після звільнення зі служби, якщо їх було звільнено з підстав, зазначених у статті 26 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (зокрема, після закінчення строку контракту або за станом здоров'я).
"Контракт 18-24"
Нагадаємо, цього року для молодих українців запустили програму "Контракт 18-24".
У рамках такої програми українці віком від 18 до 24 років можуть підписати контракт з окремими підрозділами ЗСУ. Якщо вони відслужать рік - отримають винагороду в розмірі 1 млн гривень.
Лише цього тижня "Контракт 18-24" розширили. Тепер його можуть підписати й ті українці, які хочуть стати операторами дронів. Але вони мають служити вже два роки.