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Раде предложили ввести отсрочку для еще одной категории украинцев

Пятница 01 августа 2025 16:22
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Раде предложили ввести отсрочку для еще одной категории украинцев Иллюстративное фото: еще одна категория украинцев сможет получить отсрочку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает отсрочку для украинцев в возрасте 18-25 лет, отслуживших по контракту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 13574.

Инициативу зарегистрировал в парламенте Кабмин.

Документом предлагается ввести новое основание для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения имели право на отсрочку, но добровольно подписали контракт на один год военной службы и были уволены после его окончания.

Законопроект предусматривает дополнение статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой нормой: такие граждане не подлежат повторному призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы, если они были уволены по основаниям, указанным в статье 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" (в частности, по истечении срока контракта или по состоянию здоровья).

"Контракт 18-24"

Напомним, в этом году для молодых украинцев запустили программу "Контракт 18-24".

В рамках такой программы украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с отдельными подразделениями ВСУ. Если они отслужат год - получат вознаграждение в размере 1 млн гривен.

Только на этой неделе "Контракт 18-24" расширили. Теперь его могут подписать и те украинцы, которые хотят стать операторами дронов. Но они должны служить уже два года.

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