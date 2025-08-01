Раде предложили ввести отсрочку для еще одной категории украинцев
В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает отсрочку для украинцев в возрасте 18-25 лет, отслуживших по контракту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект № 13574.
Инициативу зарегистрировал в парламенте Кабмин.
Документом предлагается ввести новое основание для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
Речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения имели право на отсрочку, но добровольно подписали контракт на один год военной службы и были уволены после его окончания.
Законопроект предусматривает дополнение статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой нормой: такие граждане не подлежат повторному призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы, если они были уволены по основаниям, указанным в статье 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" (в частности, по истечении срока контракта или по состоянию здоровья).
"Контракт 18-24"
Напомним, в этом году для молодых украинцев запустили программу "Контракт 18-24".
В рамках такой программы украинцы в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт с отдельными подразделениями ВСУ. Если они отслужат год - получат вознаграждение в размере 1 млн гривен.
Только на этой неделе "Контракт 18-24" расширили. Теперь его могут подписать и те украинцы, которые хотят стать операторами дронов. Но они должны служить уже два года.