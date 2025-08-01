Раде предложили ввести отсрочку для еще одной категории украинцев

В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает отсрочку для украинцев в возрасте 18-25 лет, отслуживших по контракту.

Инициативу зарегистрировал в парламенте Кабмин.

Документом предлагается ввести новое основание для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения имели право на отсрочку, но добровольно подписали контракт на один год военной службы и были уволены после его окончания.

Законопроект предусматривает дополнение статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой нормой: такие граждане не подлежат повторному призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы, если они были уволены по основаниям, указанным в статье 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" (в частности, по истечении срока контракта или по состоянию здоровья).