В Україні розширили "Контракт 18-24": що змінюється для військових
Україна запускає окремий напрямок військового контракту для операторів дронів у межах програми "Контракт 18–24". Новий формат передбачає чіткі терміни, спеціальну підготовку, мільйонну виплату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля.
Уряд розширює програму "Контракт 18–24", яка дозволяє українцям добровільно вступати до лав Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
За словами Шмигаля, за дорученням президента України Володимира Зеленського запускається новий напрям - контракт для операторів дронів.
Цей формат має окремі умови. Зокрема, служба триватиме два роки.
Що відомо
Перед бойовим застосуванням дронів бійці проходитимуть поетапне навчання:
- до 45 днів базової підготовки,
- до 60 днів фахової підготовки (термін залежить від наявності сертифікатів),
- 14 днів адаптаційного курсу.
Як і в основному контракті, держава виплачуватиме захисникам 1 млн грн у три етапи.
Після завершення служби учасники отримають додаткові пільги - зокрема іпотеку під 0%.
Також Кабмін подає до Верховної Ради законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою.
Відповідно до нього, військові, які пройшли повний контракт, зможуть отримати 12-місячну відстрочку після досягнення 25 років.
"Контракт 18-24" в Україні
Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський оголосив про розробку Міноборони спеціального контракту для громадян віком від 18 до 24 років. Глава держави акцентував тоді, що така ініціатива не є мобілізацією, проте являє собою добровільну контрактна пропозиція.
Раніше РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі ЗСУ.
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