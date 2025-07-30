В Україні розширили "Контракт 18-24": що змінюється для військових

Україна запускає окремий напрямок військового контракту для операторів дронів у межах програми "Контракт 18–24". Новий формат передбачає чіткі терміни, спеціальну підготовку, мільйонну виплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля.