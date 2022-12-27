У Раді запропонували ввести новий вид санкцій: подробиці

У Верховній раді зареєстрували новий законопроєкт, який пропонує запровадити примусову реалізації активів як новий вид санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №8311 від 27 грудня 2022 року.
На думку авторів законопроєкту, це дасть змогу відразу після ухвалення рішення судом реалізовувати підсанкційні активи. Тобто проєкт передбачає не тільки вдосконалення санкційної політики та підвищення ефективності управління державним, комунальним майном та заарештованими активами. Як зазначається у пояснювальній записці, запровадження такого виду обмежень дозволить Мін'юсту визначати відповідний вид санкції залежно від особливостей підсанкційного майна.
Рішення про застосування ухвалюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС), а майно після цього передаватимуть в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський до кінця року виступить у Верховній раді зі зверненням. Точна дата не називається з міркувань безпеки.
Крім того, Зеленський 20 грудня підписав закон про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану, який Верховна рада ухвалила 1 грудня.
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