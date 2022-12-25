Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело

Президент Володимир Зеленський до кінця року виступить у Верховній раді зі зверненням. Точна дата не називається з міркувань безпеки.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".

"Так, буде звернення (Зеленського - ред.)до кінця цього року. Точну дату тримаємо в секреті з огляду на вимоги безпеки", - повідомило джерело.

Зазначимо, що минулого року щорічне послання глав держави було 1 грудня.

Нагадаємо, вчора президент України привітав українських християн західного обряду з Різдвом і нагадав, що на наш народ чекає добра звістка.

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