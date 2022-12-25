ua ru
Нд, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело

Новость на русском →
Київ, Неділя 25 грудня 2022 11:48
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський до кінця року виступить у Верховній раді зі зверненням. Точна дата не називається з міркувань безпеки.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".

"Так, буде звернення (Зеленського - ред.)до кінця цього року. Точну дату тримаємо в секреті з огляду на вимоги безпеки", - повідомило джерело.

Зазначимо, що минулого року щорічне послання глав держави було 1 грудня.

Нагадаємо, вчора президент України привітав українських християн західного обряду з Різдвом і нагадав, що на наш народ чекає добра звістка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Верховна рада Президент
NEWS
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація