Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський до кінця року виступить у Верховній раді зі зверненням. Точна дата не називається з міркувань безпеки.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в "Слузі народу".
"Так, буде звернення (Зеленського - ред.)до кінця цього року. Точну дату тримаємо в секреті з огляду на вимоги безпеки", - повідомило джерело.
Зазначимо, що минулого року щорічне послання глав держави було 1 грудня.
Нагадаємо, вчора президент України привітав українських християн західного обряду з Різдвом і нагадав, що на наш народ чекає добра звістка.
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