RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде предложили ввести новый вид санкций: подробности

Фото: новый вид санкций в виде принудительной реализации активов предложили нардепы (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает ввести принудительную реализацию активов как новый вид санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №8311 от 27 декабря 2022 года.

По мнению авторов законопроекта, это позволит сразу после принятия решения судом реализовывать подсанкционные активы. То есть проект предусматривает не только совершенствование санкционной политики и повышение эффективности управления государственным, коммунальным имуществом и арестованными активами. Как отмечается в пояснительной записке, введение такого вида ограничений позволит Минюсту определять соответствующий вид санкций в зависимости от особенностей подсанкционного имущества.

Решение о применении будет принимать Высший антикоррупционный суд (ВАКС), а имущество после этого будет передаваться в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Недавно РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский до конца года выступит в Верховной Раде с обращением. Точная дата не называется из соображений безопасности.

Кроме того, Зеленский 20 декабря подписал закон о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения, которое Верховная рада приняла 1 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада