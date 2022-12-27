В Раде предложили ввести новый вид санкций: подробности

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который предлагает ввести принудительную реализацию активов как новый вид санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №8311 от 27 декабря 2022 года.
По мнению авторов законопроекта, это позволит сразу после принятия решения судом реализовывать подсанкционные активы. То есть проект предусматривает не только совершенствование санкционной политики и повышение эффективности управления государственным, коммунальным имуществом и арестованными активами. Как отмечается в пояснительной записке, введение такого вида ограничений позволит Минюсту определять соответствующий вид санкций в зависимости от особенностей подсанкционного имущества.
Решение о применении будет принимать Высший антикоррупционный суд (ВАКС), а имущество после этого будет передаваться в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Недавно РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский до конца года выступит в Верховной Раде с обращением. Точная дата не называется из соображений безопасности.
Кроме того, Зеленский 20 декабря подписал закон о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения, которое Верховная рада приняла 1 декабря.
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