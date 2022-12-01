Відпустки військовим. Рада остаточного схвалила законопроект

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа партії "Голос" Ярослава Железняка.

"Рада схвалила в цілому законопроект №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану", - написав Железняк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Верховна Рада закликала держави світу визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також усунути її зі складу ООН та реформувати організацію.

Також раніше ми писали, що Верховна Рада достроково позбавила повноважень народного депутата Юлію Льовочкіну, яку було обрано до парламенту від ОПЗЖ.

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