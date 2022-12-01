Відпустки військовим. Рада остаточного схвалила законопроект
Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа партії "Голос" Ярослава Железняка.
"Рада схвалила в цілому законопроект №8081 щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану", - написав Железняк.
Повідомляється, що "ЗА" проголосували 269 депутатів.
Зазначено, що законопроект передбачає, що:
- в особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення;
- кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець;
- частина щорічної основної відпустки може бути надана один раз протягом календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Верховна Рада закликала держави світу визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також усунути її зі складу ООН та реформувати організацію.
Також раніше ми писали, що Верховна Рада достроково позбавила повноважень народного депутата Юлію Льовочкіну, яку було обрано до парламенту від ОПЗЖ.
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