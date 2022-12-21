Зеленський підписав закон про відпустки військовим під час воєнного стану
Президент України Володимир Зеленський 20 грудня підписав закон про надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Згідно з документом, під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть брати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.
Зазначено, що кожна із зазначених відпусток може бути надана тривалістю не більш 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.
При цьому щорічна основна відпустка може бути надана один раз упродовж календарного року за умови одночасної відсутності не більше 30% загальної чисельності військових у підрозділі.
Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла за основу проект змін до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. За проголосували 330 депутатів.
1 грудня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.
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