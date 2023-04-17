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До Ради внесли новий законопроект про накопичувальну пенсію

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Україна, Понеділок 17 квітня 2023 12:35
До Ради внесли новий законопроект про накопичувальну пенсію Фото: депутати запропоновували новий варіант пенсійоної реформи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект про накопичувальне пенсійне забезпечення. Законопроект подали лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, спікер парламенту Руслан Стефанчук та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №9212.

Законопроектом передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2 % у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету України

Нагадаємо, з 2019 року Раді розглядають законопроект про накопичувальне пенсійне забезпечення. Проте рішення ухвалене не було.

У травні 2021 року в Кабміні відбулася нарада щодо пенсійної реформи, після якої прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах щодо запровадження накопичувальної пенсії.

Через масштабне вторгнення Росії в Україну пенсійну реформу у 2022 році довелося призупинити.

В уряді неодноразово заявляли, що запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни.

Що таке накопичувальна пенсія

Обов'язковий накопичувальний елемент пенсійної системи передбачає відрахування з зарплати певного відсотка, який буде надходити до приватних або державних пенсійних фондів. Водночас в Україні є певні побоювання щодо збереження цих коштів. Через це пропонується, щоб кошти майбутніх пенсіонерів інвестувалися виключено у державні цінні папери. Проте доходність ОВДП України останнім часом нижче інфляції.

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