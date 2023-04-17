В Раду внесли новый законопроект о накопительной пенсии

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. Законопроект подали лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, спикер парламента Руслан Стефанчук и другие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9212 .

Законопроектом предусматривается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.

Работодатели будут платить 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году, 2% в 2025 году от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств государственного бюджета Украины

Напомним, с 2019 года Рада рассматривает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. Однако решение принято не было.

В мае 2021 года в Кабмине состоялось совещание по пенсионной реформе, после которого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам о введении накопительной пенсии.

Из-за масштабного вторжения России в Украину пенсионную реформу в 2022 пришлось приостановить.

В правительстве неоднократно заявляли, что введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется по окончании войны.

Что такое накопительная пенсия

Обязательный накопительный элемент пенсионной системы предусматривает вычет из зарплаты определенного процента, который будет поступать в частные или государственные пенсионные фонды. В то же время в Украине есть опасения относительно сохранности этих средств. Поэтому предлагается, чтобы деньги будущих пенсионеров инвестировались исключительно в государственные ценные бумаги. Однако доходность ОВГЗ Украины в последнее время ниже инфляции.