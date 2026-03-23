У Раді визначились, чи будуть вибори в Україні під час війни

"Ми досягли консенсусу щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану", - наголосив він.

Корнієнко зазначив, що поточний період воєнного стану добігає кінця 4 травня, проте, зауважив він, безпекова ситуація диктує необхідність його подальшого продовження.

"З високою долею ймовірності я можу, на жаль, прогнозувати, що ми його продовжимо. Тому особливий стан є, виборів немає, але група (з підготовки законодавства для перших повоєнних виборів) є", - заявив він.

За словами Корнієнка, попереду багато роботи щодо участі у виборах українців, які перебувають за кордоном. Він додав, що треба також забезпечити повноцінне голосування для українських захисників та захисниць.

Заступник голови Ради повідомив, що окремим напрямом, який потребує опрацювання, є вибори до Верховної Ради, а також питання фінансування повоєнних виборів.