В Раде определились, будут ли выборы в Украине во время войны

"Мы достигли консенсуса о невозможности проведения выборов во время военного положения", - подчеркнул он.

Корниенко отметил, что текущий период военного положения подходит к концу 4 мая, однако, отметил он, ситуация с безопасностью диктует необходимость его дальнейшего продолжения.

"С высокой долей вероятности я могу, к сожалению, прогнозировать, что мы его продолжим. Поэтому особое положение есть, выборов нет, но группа (по подготовке законодательства для первых послевоенных выборов) есть", - заявил он.

По словам Корниенко, впереди много работы по участию в выборах украинцев, которые находятся за рубежом. Он добавил, что надо также обеспечить полноценное голосование для украинских защитников и защитниц.

Заместитель председателя Рады сообщил, что отдельным направлением, которое требует проработки, являются выборы в Верховную Раду, а также вопрос финансирования послевоенных выборов.