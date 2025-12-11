"Треба зрозуміти, що від нас хочуть": у Раді відреагували на сигнали США щодо виборів

Корнієнко нагадав, що Конституція чітко регулює це питання. Зокрема, стаття 83 передбачає, що якщо повноваження парламенту спливають під час воєнного стану, вони продовжуються до першого засідання Верховної Ради, обраної після його скасування.

"У нас Конституція, поки діє воєнний стан, просто не можна навіть говорити про ці речі. Тому що, власне, Конституцію не можна змінити під час воєнного стану. Це такий важливий момент, який треба всім згадати", - сказав Корнієнко.

Віцеспікер також підкреслив, що обговорювати будь-які територіальні поступки або зараз неможливо.

"Він, до речі, і в контексті інших позицій, відображених в цих планах, мирних 28 кроків, ще якихось про територіальні якісь поступки з боку України, ми не можемо навіть про це говорити з точки зору Конституції та юридичного процесу. Ясно, що ми проти цього морально і як нація, як народ", - додав він.

Як підкреслив віцеспікер, всі засади, закладені в Конституції, нині мають ключове значення: "Ці речі дуже гарно наші батьки-засновники насправді заклали в Конституцію. Одна з таких речей - це те, що парламент в парламентсько-президентській республіці є джерелом повної конституційної легітимності в цей момент".

Корнієнко також наголосив, що всі органи влади нині залишаються легітимними. "В нас легітимний президент абсолютно і по Конституції, і по законам, і по виборчому кодексу, і місцеві ради, ми теж нещодавно політичну постанову про них прийняли", - сказав він.

За його словами, у суспільстві потрібно зважати, що окремі сигнали партнерів щодо виборів чи політичних процесів можуть мати різний характер.

"Тобто тут питання, знаєте, більше, треба зрозуміти, це така дипломатично-переговорна техніка з боку партнерів, чи це такий тиск, чи що це", - пояснив віцеспікер.

Він додав, що Україна та її союзники мають пройти цей етап взаємного розуміння: "Поки що виглядає, що це такий процес, який треба нам ще всім разом пережити, зрозуміти, що партнери в цей момент від нас хочуть".