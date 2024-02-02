У Раді розповіли, скільки коштуватиме мобілізація 500 тисяч людей та доозброєння у 2024

Мобілізація від 400 до 500 тисяч військовозобов'язаних, а також додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть обійтись Україні сумою близько 700 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолану Підласу в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).

"Міністерство оборони та Міністерство фінансів спільно з комітетами Верховної Ради, відповідно з бюджетним і оборонним, порахували це, але я не хотіла б це озвучувати публічно, щоб не давати російським OSINTерам зайвої для них інформації", - заявив Підласа.

За словами голови комітету Верховної ради з питань бюджету, мобілізація від 400 до 500 тисяч людей у поточному році обійдеться в 322 млрд гривень додаткових видатків. Витрати стосуватимуться одягу, навчання, харчування, грошового забезпечення.

Зокрема, як вона відзначила, Міністерство оборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету також озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки, що обійдеться в близько 400 млрд гривень.

"Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн - це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону", - зауважила Підласа.

Голова бюджетного комітету ВРУ додала, що збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців є важким завданням, у зв'язку з чим "ці розмови, де взяти додаткові гроші в бюджет, саме і є наслідком цієї потреби".

Мобілізація в Україні

30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

Документ містить норми щодо зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон, надання "броні" від призову й призовного віку. Зокрема пропонує обмеження для ухилянтів, а також надсилання повісток до "військкомату" через електронний кабінет.

Раніше РБК-Україна підготувало стислий переказ щодо нових правил, та які зміни готує українцям законопроєкт про мобілізацію.