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В Раде рассказали, сколько будет стоить мобилизация 500 тысяч человек и довооружение в 2024 году

Пятница 02 февраля 2024 17:13
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В Раде рассказали, сколько будет стоить мобилизация 500 тысяч человек и довооружение в 2024 году Фото: Роксолана Пидласа, глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Мобилизация от 400 до 500 тысяч военнообязанных, а также дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут обойтись Украине суммой около 700 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в подкасте Центра экономической стратегии (ЦЭС).

"Министерство обороны и Министерство финансов совместно с комитетами Верховной Рады, соответственно с бюджетным и оборонным, посчитали это, но я не хотела бы это озвучивать публично, чтобы не давать российским OSINTерам лишней для них информации", - заявил Пидласа.

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам бюджета, мобилизация от 400 до 500 тысяч человек в текущем году обойдется в 322 млрд гривен дополнительных расходов. Расходы будут касаться одежды, обучения, питания, денежного обеспечения.

В частности, как она отметила, Министерство обороны на встречах по вопросу мобилизации и открытых заседаниях оборонного комитета также озвучивало дополнительную потребность на закупку и модернизацию военной техники, что обойдется в около 400 млрд гривен.

"То есть вместе речь идет сейчас о дополнительной потребности на 2024 год около 700 млрд грн. Здесь нужно понимать, что 700 млрд грн - это колоссальная сумма, это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% наших расходов на оборону", - отметила Пидласа.

Глава бюджетного комитета ВРУ добавила, что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев является трудной задачей, в связи с чем "эти разговоры, где взять дополнительные деньги в бюджет, как раз и являются следствием этой потребности".

Мобилизация в Украине

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

Документ содержит нормы по изменению правил выезда военнообязанных за границу, предоставление "брони" от призыва и призывного возраста. В частности, предлагает ограничения для уклонистов, а также отправку повесток в "военкомат" через электронный кабинет.

Ранее РБК-Украина подготовило краткий пересказ новых правил, и какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации.

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